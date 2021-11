Un club di Eurolega sulle tracce di Bismack Biyombo

Per un periodo, Bismack Biyombo sembrava lì lì per esplodere e diventare un lungo importante del panorama NBA. Invece alla fine il congolese ha visto il suo ruolo molto ridimensionato dopo la stagione 2015-16, passando per Orlando e Charlotte senza quasi lasciare traccia. Nella sua carriera NBA, dal 2011 ad oggi, Biyombo ha mantenuto 5.1 punti, 6.1 rimbalzi e 1.3 stoppate di media. Da quest’estate è free agent e non ha ancora trovato una squadra.

Il suo tempo in NBA potrebbe comunque essere finito: secondo Noticias de Alava, il Baskonia sarebbe interessato a firmarlo. Il club basco non ha iniziato al meglio la stagione, undicesimo in Liga e sedicesimo in Eurolega. La svolta potrebbe essere proprio Biyombo, che in Spagna ha già giocato a inizio carriera, a Fuenlabrada tra il 2009 e il 2011.

Al Draft 2011 Biyombo, 29 anni, era stato settima chiamata assoluta per i Sacramento Kings, ceduto subito agli Charlotte Bobcats.