Un dicembre ASSURDO per Jokic! Un mese così non si era (quasi) mai visto

Solo Bill Russell, Wilt Chamberlain e Larry Bird hanno vinto un MVP per tre stagioni consecutive nella storia della NBA. Tuttavia, Nikola Jokic sta cercando di entrare a far parte del suddetto club esclusivo, soprattutto dopo un mese di dicembre stellare che gli ha permesso di realizzare qualcosa che non accadeva da oltre 54 anni.

Joker ha messo a segno l’ennesima tripla doppia nella vittoria per 124 a 119 dei Denver Nuggets sui Miami Heat venerdì sera per mettere un limite al suo storico dicembre. In 14 partite, il centro serbo ha segnato 29,2 punti di media, 12,3 rimbalzi e 10,1 assist con il 60,4% di tiri realizzati, numeri a dir poco ridicoli.

E così facendo, Jokic è diventato solo il secondo giocatore nella storia della NBA oltre a Wilt Chamberlain a chiudere che una tripla doppia di media con oltre il 60% di tiri dal campo per un intero mese di calendario, secondo ESPN Stats & Info.

Nikola Jokic finishes December averaging 29 PPG, 12 RPG, and 10 APG on 60.4% FG shooting for the month.

He's the second player in NBA history to average a triple-double on 60% FG shooting in a calendar month (min. 10 games).

Wilt Chamberlain did it February and March in 1968. pic.twitter.com/8F61zlQxrJ

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) December 31, 2022