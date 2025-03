Un fan arriva dalla Slovenia per vedere Doncic giocare, ma Luka è out: ecco come si è fatto perdonare

Storia con lieto fine in questi giorni a Los Angeles, dove un ragazzo sloveno si era recato con la propria famiglia in vacanza. Tra le tappe, c’era anche una partita dei Los Angeles Lakers alla Crypto.com Arena, quella contro i Milwaukee Bucks di un paio di giorni fa. L’obiettivo di Patrik Zrnko, questo il nome del tifoso, era vedere giocare dal vivo Luka Doncic, idolo di un intero popolo. Sfortunatamente, contro i Bucks, ai Lakers non solo mancava Doncic, ma anche LeBron James, Austin Reaves, Rui Hachimura e Jarred Vanderbilt. Il risultato è stata non solo una partita priva delle stelle giallo-viola, ma anche una gara a senso unico terminata 118-89 per i Bucks.

Il career-high di Bronny James non è stato sufficiente a soddisfare Zrnko, che dopo la partita ha scritto un tweet diretto ai Lakers, taggando vari giocatori compreso Doncic. “Siamo venuti dalla Slovenia, abbiamo speso 1.000€ per i biglietti e Luka, LeBron, Austin, Rui e Vando non hanno giocato. Lakers, potete fornirci qualcosa per la prossima partita contro i Bulls?” ha scritto il tifoso su X.

Detto, fatto. Non i Lakers, ma lo stesso Luka Doncic tramite la sua associazione, LD77 Foundation, ha fornito alla famiglia Zrnko 3 biglietti per la partita di questa notte contro i Chicago Bulls. Non tutti i giallo-viola saranno recuperati per questo impegno, ma probabilmente almeno Doncic, Reaves e Vanderbilt dovrebbero essere della partita. Niente da fare invece per LeBron, ancora alle prese con l’infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime 2 settimane. I Lakers, 43-26 finora, hanno un po’ rallentato nelle ultime settimane a causa degli infortuni, perdendo 5 delle ultime 10 gare.

“Non ho davvero parole. Luka ha letto il nostro tweet e mi ha mandato 3 biglietti. LD77 Foundation, grazie mille. E grazie a tutti i tifosi dei Lakers per i retweet e per l’affetto!” ha scritto il tifoso su X.