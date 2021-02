Un folle ha deciso di buttare una cifra esagerata scommettendo su Washington campione NBA

Ci sono scommesse folli e poi c’è questa scommessa sugli Washington Wizards campioni NBA in questa stagione. È esattamente quello che ha fatto uno scommettitore poiché ha messo $ 10.000 sulla squadra capitolina oggettivamente in difficoltà. La scommessa potrebbe fargli vincere fino a $ 5.000.000.

JUST IN:

One bettor in Vegas just placed a $10,000 wager on the Wizards to win the NBA Championship

The wager would win $5,000,000 💰 pic.twitter.com/Qt0JTnTLbk

