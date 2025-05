Un giocatore americano rischia la pena di morte in Indonesia per aver contrabbandato marijuana

Jarred Shaw non è un nome altisonante del panorama cestistico mondiale: lungo americano di 34 anni, ha giocato vari anni tra Asia e Sudamerica, trasferendosi da un paio di stagioni in Indonesia. Oggi è un membro dei Tangerang Hawks, che potrebbero però essere la sua ultima esperienza non solo in Indonesia ma in carriera. Shaw infatti settimana scorsa è stato arrestato con l’accusa di aver contrabbandato 870 grammi di caramelle infuse di marijuana dalla Thailandia, commettendo un reato gravissimo per la legge indonesiana.

In Indonesia sono severissime le punizioni legate al possesso, all’uso o al traffico di droghe, anche quelle leggere. Shaw rischia effettivamente la massima pena, ovvero la pena di morte, prevista in alcuni casi del genere, ma anche l’ergastolo o 20 anni di prigione.

Il giocatore è stato arrestato nella sua casa di BSD City ed ha confessato il reato, ammettendo di voler distribuire le caramelle incriminate ai suoi compagni di squadra. Shaw ha rivelato di fare uso di narcotici per rilassarsi, specialmente dopo gli allenamenti. “Stava testando il prodotto e, se tutto fosse andato bene, aveva intenzione di piazzare altri ordini dalla Thailandia. Aveva individuato un’opportunità nei suoi compagni di squadra, ma lo abbiamo fermato prima che potesse distribuire la droga” ha dichiarato Michael Tandayu, agente di polizia.