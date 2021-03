Un giornalista ingigantisce una dichiarazione di Kerr e Durant se la prende: ecco la furibonda reazione del coach

Una delle storie più importanto che sono uscite di recente è quella che coinvolge il capo allenatore dei Golden State Warriors, Steve Kerr, e l’ex giocatore dei Dubs, Kevin Durant. KD ha schernito Kerr per i commenti che quest’ultimo ha fatto lunedì e, in questo momento, coach Kerr ha richiamato i media per ciò che ritiene essere “una dichiarazione mal riportata”.

“Questa è la cosa più lontana dalla verità. È stato un colpo veramente basso nei miei confronti. Portare completamente qualcosa fuori contesto al punto in cui le persone lo leggeranno e penseranno che quella era la mia citazione… Prendere quel commento, metterlo in un tweet e inviarlo all’universo è stato così irresponsabile e dannoso. Sono davvero arrabbiato”.

Per darvi un po’ contesto, Kerr ha parlato di recente in un podcast in cui ha affermato di essersi divertito di più la scorsa stagione rispetto a quanto non avesse fatto nel 2018-2019, anno in cui gli Warriors hanno perso contro i Toronto Raptors alle Finals. Non ha menzionato KD nella sua dichiarazione, ma l’interpretazione di Drew Shiller, il giornalista incriminato, è stata che Durant ha svolto un ruolo chiave sul motivo per cui Kerr non era molto felice durante la stagione 2018-2019. Quello è anche stato l’ultimo anno di Durant a Golden State. Da parte sua, KD ha letto i commenti su Twitter e ha deciso di rispondere dicendo che “questo è esilarante”.

This is hilarious — Kevin Durant (@KDTrey5) March 22, 2021

Kerr ha poi continuato dicendo che continua a tenere in grande considerazione Durant, così come l’organizzazione degli Warriors:

“È ridicolo. Ragazzi, lo sapete. Siamo così grati per tutto quello che è successo negli anni qui. Durante la nostra avventura abbiamo avuto così tanti bei momenti, grandi giocatori e Kevin è amatissimo qui. Lo sapete tutti. Ha avuto una storia incredibile. Gli auguriamo assolutamente ogni bene. Lo abbiamo fatto dall’inizio ed è per questo che sono così arrabbiato perché hanno riportato una cazz**a”.

