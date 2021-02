Un inizio storico per l’NBA di Kevin Durant in maglia Brooklyn Nets

Kevin Durant ha avuto un’altra prestazione eccezionale per i Brooklyn Nets con i bianconeri che hanno affrontato i Los Angeles Clippers nel Barclays Center. La gara di martedì è stata solo la diciassettesima di Durant con i Nets ma, a quanto pare, era tutto ciò di cui aveva bisogno per fare la storia dell’NBA con la sua nuova squadra.

Superando i 500 punti contro i Clippers in sole 17 gare, Durant è diventato il secondo giocatore più veloce nella storia del campionato a raggiungere questo traguardo con una nuova squadra.

FROM ELIAS: Kevin Durant reached 500 points with the Nets in just 17 games. That is tied for the 2nd-fastest a player has reached 500 points with a team in NBA history. Only Wilt Chamberlain did it faster with the Warriors in 1959-60 (14 games). pic.twitter.com/WpojGnZMic

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 3, 2021