Un positivo al Covid-19 per gli Spurs, rinviata la partita di oggi contro i Pistons

La partita in programma per stanotte tra San Antonio Spurs e Detroit Pistons non avrà luogo: la NBA ha annunciato il rinvio della gara, la 25° dall’inizio della stagione, a causa di un tampone positivo al Covid-19 tra le fila dei texani.

Non è chiaro si il positivo sia un giocatore o un membro dello staff, ma il contact tracing impedirà a San Antonio di avere 8 atleti disponibili.

The NBA has announced a game postponement for the 25th time this season: San Antonio at Detroit on Tuesday is off due to a positive test within the Spurs and ongoing contract tracing pic.twitter.com/K5TGTgjcFU

— Marc Stein (@TheSteinLine) February 15, 2021