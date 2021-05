Un quarto periodo pazzesca regala la semifinale a Venezia: eliminata Sassari

Umana Reyer Venezia – Dinamo Banco di Sardegna Sassari

(24-23; 12-26; 27-28; 30-14)

Al termine di un match deciso solo nei secondi finali, la Reyer Venezia batte per 93-91 la Dinamo Banco di Sardegna Sassari, che a 10′ dalla fine era avanti di 19 lunghezze. Venezia sabato sfiderà Milano nella prima gara delle semifinali.

Nelle prime azioni del match le due squadre si rispondono colpo su colpo e dopo 3’16” la Reyer è avanti 8-7. Venezia trova la via del canestro dai 6,75 con Cerella e Tonut, ma Sassari non molla la presa e con la tripla di Bendzius e il canestro e fallo di Bilan rimette la testa avanti: 14-18. Daye prova a caricarsi sulle spalle l’attacco veneto e con 5 punti consecutivi firma il +1 Reyer a 2’30” dal primo mini intervallo: 19-18. Gli ultimi minuti del quarto continuano sul punto a punto e al 10′ la Reyer è avanti 24-23.

La tripla di Stone regala il +4 a Venezia, ma Sassari, sulle ali di Bilan e Spissu risponde con un parziale di 0-7 e si porta così sul 27-30. Nella parte centrale del quarto le due squadre trovano con difficoltà la via del canestro, ma è Sassari che prova a creare il primo strappo del match e il 2/2 dalla lunetta di Bilan vale il 31-40. Il solito Stone riavvicina Venezia, ma l’inerzia del match è tutta nelle mani di Sassari, che si porta sulla doppia cifra di vantaggio: 34-45. Nei minuti finali del primo tempo Sassari amministra il vantaggio e va al riposo avanti 36-49.

Al ritorno dagli spogliatoi, Bilan da una parte e Tonut e Daye si rispondono colpo su colpo e dopo 3’30” la Dinamo è avanti 44-60. Sassari abbassa le sue percentuali al tiro e Venezia sull’asse Watt-Tonut prova a rifarsi sotto e torna a -11: 49-60. Bilan interrompe il digiuno sassarese e con un contro parziale di 0-7 si porta sul +18 (49-67). Il gioco da 4 di Bendzius, dopo la tripla di Mazzola vale il +19 sassarese, ma Venezia prova a rimane aggrappata al match grazie all’ex Jerrells, che prova a caricarsi sulle spalle l’attacco reyerino e al 30′ Sassari è avanti 63-77.

Nel quarto periodo Venezia parte meglio e trascinata da Stone va sotto la doppia cifra di vantaggio: 68-77. Sassari soffre tantissimo in fase offensiva e si affida solo ai tiri liberi e a 6′ dalla fine è ancora tutto in discussione: 70-80. Daye si carica sulle spalle l’attacco veneziano e con 5 punti consecutivi riporta definitivamente Venezia in partita: 75-80. Bilan e Krušlin riconsegnano il +10 a Sassari, ma Venezia continua ad avere in mano il pallino del match e con il canestro in campo aperto di Chappell torna a sorpresa a -4: 82-86. Due triple di De Nicolao regalano la parità a Venezia a 2′ dalla fine, ma Sassari con un mini parziale di 0-4 va sull’87-91. E’ la serie dei sorpassi e contro sorpassi e Venezia nell’ultimo minuto mette la quarta: Chappell raccoglie un rimbalzo offensivo su un tiro sbagliato da De Nicolao e firma il -2, poi Tonut, fino a quel momento impalpabile regala a Venezia il vantaggio sul 92-91. Bendzius sbaglia il tiro della vittoria e Daye dalla lunetta sigilla la vittoria veneziana: 93-91.

Umana Reyer Venezia: Daye 20, Stone 16, Jerrells 9, Watt 5, Casarin 0, Mazzola 3, Vidmar 6, De Nicolao 5, Tonut 15, Campogrande NE, Chappell 4, Cerella 10

Dinamo Banco di Sardegna Sassari: Krušlin 15, Happ 7, Spissu 7, Treier 0, Gentile 7, Bilan 26, Burnell 6, Chessa NE, Re NE, Bendzius 16, Gandini NE, Katić 7

