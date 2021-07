Un robot infallibile ruba la scena durante l’intervallo di USA-Francia

Forse avrebbe fatto comodo a Team USA, che nel pomeriggio ha rimediato la sua prima sconfitta olimpica dal 2004: parliamo del robot che è stato portato in campo durante l’intervallo della gara tra Stati Uniti e Francia. Una macchina costruita per tirare a canestro e infallibile, grazie proprio alla sua natura automatizzata.

Che fosse un tiro libero, un tiro da tre o un tiro da centrocampo, per il robot giapponese è stata solo retina.

A basketball-shooting robot!!!

Haven’t seen anything like it since the Spurs sent one to Toronto. pic.twitter.com/l9L7k2FDou

— Mike Finger (@mikefinger) July 25, 2021