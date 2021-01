Un Sexton surreale rovina il debutto dei Big 3: i Cavs battono i Nets dopo due OT

Doveva essere il grande debutto del terzetto formato da Kevin Durant, James Harden e Kyrie Irving, al rientro da un’assenza di 7 gare, e invece si è trasformato nello show di Collin Sexton. La partita tra Cleveland Cavaliers e Brooklyn Nets si è alla fine conclusa, dopo due OT, col punteggio di 147-135.

E dire che la gara sembrava mettersi subito bene per i Nets, a segno in tutte le prime loro 9 conclusioni. Sono però poi i Cavs a prendere il controllo della gara e, dopo un secondo quarto equilibrato, a tenere la testa del match dal terzo periodo al termine dei regolamentari (per Harden solo 2 punti e 2 tiri presi nel primo tempo).

Con un paio di possesso di vantaggio, i Cavs sognano l’impresa: invece ci pensano prima Harden ad accorciare con una classica tripla in step back e poi Irving, addirittura su rimbalzi offensivi, a pareggiare a quota 113 e mandare la partita ai supplementari.

Anche all’OT l’inerzia sembra tutta dalla parte dei Nets, aggrappati soprattutto alle giocate di KD e Irving, protagonisti anche in difesa: il vantaggio ospite sembra sicuro, finché Osman e soprattutto Sexton non avviano una insperata rimonta propiziata dalla tripla del pareggio di Larry Nance Jr. Dall’altra parte risponde Jeff Green, il meno appariscente del quintetto dei Nets, con un’altra tripla, alla quale però replica nel finale ancora Sexton da dietro l’arco per il pareggio. Fallita la tripla della vittoria con Durant, i Nets si avviano al secondo supplementare inconsci di ciò che sta per accadere.

Sexton, che già aveva segnato tutti gli ultimi punti del primo OT per i Cavs, diventa sempre più immancabile segnando anche i primi 15 punti della sua squadra nel secondo supplementare e sostanzialmente battendo da solo Brooklyn. Tripla dopo tripla, 4 nel solo secondo OT (5 in totale nella sua partita su 11 tentativi), Sexton costruisce un ampio vantaggio per i Cavs, chiudendo la sua partita personale con un career-high di 42 punti. Cifra che assume ancora più valore se si pensa che alla fine del quarto quarto ne aveva 20.

Collin Sexton was UNCONSCIOUS in OT 😳 He had 20 straight Cavs points in OT and a career-high 42 🔥 pic.twitter.com/IeaNnwYjIM — ESPN (@espn) January 21, 2021

Il playmaker dei Cavs rovina così un debutto nemmeno negativo da parte dei nuovi Big 3 dei Nets: tripla-doppia per Harden con 21 punti, 10 rimbalzi e 12 assist, doppia-doppia da 38 punti e 12 rimbalzi per Durant, e 37 punti per Irving con 15/28 al tiro. Non abbastanza per superare questo Sexton.

