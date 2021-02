Un sito americano di analisi sportiva aveva ampiamente sottovalutato Durant: ecco cos’avevano scritto di KD

Nella sua prima stagione post rottura del tendine d’Achille, Kevin Durant dei Brooklyn Nets sarebbe dovuto essere un “key role player” secondo un sito web di analisi sportiva. Non è proprio andata così visto che è ancora oggi considerato uno dei migliori talenti della NBA ed è stato anche scelto come capitano del prossimo All-Star Game.

Un grafico di FiveThirtyEight prevedeva un calo costante del valore di mercato di Durant. Probabilmente pensavano che la rotture del tendine d’Achille di KD avrebbe rovinato la sua carriera per sempre. Sembra che abbiano sottovalutato l’ex MVP della NBA e due volte campione.

Two months ago, @FiveThirtyEight projected Kevin Durant to be a “key role player” this season.

He was just announced as a captain of the All-Star game. pic.twitter.com/vFdNaTxNEq

