Un suo ex dirigente esulta troppo, LeBron lo punisce nell’ultimo quarto

LeBron James ha aggiornato i suoi numeri eccellenti contro i Cleveland Cavaliers, sua ex squadra, che ha battuto in 15 delle 16 volte in cui l’ha affrontata. Questa notte, nella vittoria dei suoi Lakers per 108-115 LBJ ha piazzato 46 punti (massimo stagionale) con 8 rimbalzi, 6 assist e un ottimo 19/26 al tiro, di cui 7/11 da dietro l’arco.

LeBron ha iniziato fortissimo con 17 punti e quattro triple a segno nel primo periodo, totalizzandone 8 nei successivi due quarti. Al termine della terza frazione ha sbagliato il tiro allo scadere, provocando l’esultanza di un dirigente dei Cavs (poi identificato in Jason Hillman) al quale il Re ha rifilato un’occhiataccia. Oltre che con lo sguardo, il #23 ha risposto con i fatti mettendo a referto un quarto periodo da 21 punti (contro i 19 totali degli avversari) con 9/10 al tiro, risultando decisivo per l’affermazione della sua squadra.

A fine gara LeBron ha commentato l’episodio: “Mi è sembrato eccessivamente felice per il mio errore, ha esultato un po’ troppo rispetto ai miei standard ma sapevo che c’era ancora un quarto da giocare, il mio preferito. Per sua fortuna vengo a Cleveland solamente una volta all’anno”, ha aggiunto scherzando.

