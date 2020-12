Un surreale Harrison porta Brindisi alla terza vittoria in Champions avvicinandola alla qualificazione

HAPPY CASA BRINDISI-FILOU OOSTENDE 93-81

(24-20; 24-24; 18-16; 27-21)

Brindisi batte Oostende al PalaPentassuglia e riscatta la brutta sconfitta in campionato contro Pesaro. Partita equilibrata fino al parziale decisivo biancoazzurro ad inizio ultimo quarto. Autentico mattatore della partita è D’Angelo Harrison, con 35 punti con 6/12 da 3 e 9/9 ai liberi.

Ritmo molto alti su entrambi i lati del campo in questo primo quarto. Brindisi si affida ad Harrison, che deve riscattare la brutta prestazione contro Pesaro: per lui 10 punti e 2 assist solo nella prima metà di gioco. Oostende prova a ribattere colpo su colpo nel segno di Nakic e Schwartz, ma l’Happy Casa riesce a concludere il primo quarto in vantaggio 24 a 20 grazie ad una logo-tripla di Harrison. Per lui 16 punti 4/5 dall’arco.

Il secondo quarto resta molto equilibrato: Oostende rimane incollata ai pugliesi con una seconda frazione strepitosa di Troisfontaines: per lui 14 punti e 3/5 da tre. Brindisi prova ad allungare nuovamente il suo vantaggio nel finale con Thompson ed Harrison, chiudendo il secondo quarto in vantaggio 48 a 44.

Al rientro dagli spogliatoi il film della partita non cambia: Brindisi prova a scappare e Oostende continua a rincorrere. Dopo un parziale di 10 a 4 dei belgi, due triple consecutive di un incredibile Harrison e quattro punti di fila di Perkins valgono il +8 Brindisi all 8′. Altri due punti del #7 biancoazzurro chiudono il terzo quarto 66 a 60.

Brindisi prova a scappare definitivamente con un parziale di 17 a 6 nella prima metà dell’ultimo quarto, che trova come assoluti protagonisti Zanelli e Thompson. Gli ultimi minuti di quarto sono una pura formalità per entrambe le squadre. Alla sirena finale il punteggio segna 93 a 81.

HAPPY CASA BRINDISI: Thompson 12, Harrison 35, Perkins 14, Willis 5, Krubally 6, Visconti 0, Zanelli 10, Gaspardo 4, Bell 5, Guido 2, Motta 0.

FILOU OOSTENDE: Schwartz 12, Nakic 7, Djordjevic 5, Mwema 6, Welsh 6, Sylla 9, Troisfontaines, Van der Vuurst de Vries 7, Waleson 4, Buysse n.e., Pintelon 2