Un tifoso di Dallas mette le mani addosso alla famiglia di Chris Paul, CP3: “Fanc**o l’NBA!”

I Phoenix Suns hanno perso Gara-4 della loro serie di semifinali della Western Conference contro i Dallas Mavericks il giorno della Festa della Mamma. Durante il match NBA, un fan dei Mavericks avrebbe messo le mani sulla madre di Chris Paul, point guard dei Suns. Il tifoso avrebbe anche spinto la moglie di Paul davanti ai suoi figli.

Era emersa la notizia che il fan era stato espulso dall’arena dopo l’incidente. Da allora è emerso un video di Paul che urlava in direzione di quello che sembra essere il tifoso mentre venivano espulso dalla contesa.

È difficile distinguere tutto l’audio da quello che sta dicendo Paul, ma una parte è molto chiara. “Ehi, ehi, ti vedo… ti vedo.”

La point guard dei Suns era comprensibilmente sconvolta per quanto stesse accadendo. Poco dopo la partita, lo stesso Paul ha twittato contro l’ipocrisia del campionato.

Wanna fine players for saying stuff to the fans but the fans can put they hands on our families….fuck that!!

— Chris Paul (@CP3) May 8, 2022