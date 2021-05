Un tifoso lancia i popcorn a Russell Westbrook, che impazzisce e deve essere trattenuto

Brutto episodio al Wells Fargo Center, dove ieri notte i Philadelphia 76ers si sono portati sul 2-0 nella serie contro gli Washington Wizards. Nel corso del quarto quarto, Russell Westbrook stava rientrando nel tunnel degli spogliatoi in seguito ad un piccolo infortunio, quando un tifoso, dagli spalti, ha fatto cadere addosso al giocatore dei popcorn.

Westbrook non ci ha visto più ed ha tentato di salire sugli spalti per avere un confronto poco amichevole col tifoso, venendo però trattenuto dalla sicurezza. “Per essere completamente onesti, questa m***a sta sfuggendo di mano, specialmente nei miei confronti.” – ha dichiarato il giocatore dopo la partita – “La quantità di mancanza di rispetto, i tifosi che fanno quel c***o che gli pare, è fuori controllo. Ci sono certe cose che oltrepassano il limite. In un altro contesto, se qualcuno venisse da me per strada e mi lanciasse dei popcorn sulla testa, sapete come andrebbe a finire”.

Russ got heated after a fan threw popcorn at him pic.twitter.com/XyMRUxUVwc — Bleacher Report (@BleacherReport) May 27, 2021

Non è la prima volta che Westbrook ha problemi al Wells Fargo Center. Qualche anno fa, quando giocava ancora per i Thunder, si era scontrato con un tifoso seduto nelle prime file. Il presidente dell’organizzazione che gestisce l’arena dei Sixers ha emesso un comunicato sull’accaduto, bollando il comportamento del tifoso come “privo di classe e inaccettabile”.

Statement from the President of Business Ops of the Wells Fargo Center on the Westbrook/fan popcorn incident: “This was classless, unacceptable behavior, and we’re not going to tolerate it…” https://t.co/xfyJBr9qR1 pic.twitter.com/2z296ay3HT — Malika Andrews (@malika_andrews) May 27, 2021

