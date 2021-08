Un tifoso vuole Delaney al Partizan: l’amico Punter ci scherza sopra

Il Partizan Belgrado non è una squadra qualunque da quando Zelimir Obradovic ha deciso di allenarla. Moltissimi campioni, anche americani, hanno firmato per i serbi solo per il coach, oltre che per le vagonate di milioni. Per questo motivo il Partizan fa gola a tutti, tranne che a Malcolm Delaney, nonostante ci sia il suo amico Kevin Punter e il suo ex compagno alle Scarpette Rosse Zach LeDay.

Un tifoso dei serbi ha chiesto alla guardia dell’Olimpia Milano di firmare per il Partizan Belgrado ma Delaney ha risposto seccamente di no e Kevin Punter gli ha commentato sotto con delle faccine che ridono. Lo scambio non è finito qui perché il milanese ha detto all’ex Virtus Bologna e Stella Rossa di tenere a bada i suoi tifosi e lui ha risposto scrivendo che si stavano semplicemente assicurando che tutto fosse ok in Italia.



Il colpo di genio però è arrivato dopo. Un altro supporter serbo ha fatto una proposta senza senso a Delaney: firma per il Partizan a 5 milioni di dollari a match. Naturalmente l’americano è stato il primo a dargli indirettamente del pazzo. Però non siamo così sicuri che di fronte a un’offerta del genere direbbe che Milano è il posto migliore del mondo.



Tifosi di Milano potete stare tranquilli che Malcolm Delaney non lascerà l’Italia per il Partizan Belgrado dell’amico Kevin Punter e giocherà con l’Olimpia, provando a vincere il suo primo Scudetto nel “Bel Paese” e la tanto agognata EuroLega, la quale manca da troppi troppi anni a Milano e in Italia in generale.

