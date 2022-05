Un viaggio tra i più bei palazzetti d’Europa

Gli appassionati di pallacanestro sono sempre più in crescita in tutta Europa. Ogni anno ci sono migliaia e migliaia di persone che scelgono di visitare una città europea e poi visitare il palazzetto dello sport che è più rappresentativo della stessa.

La passione per il basket si è così ampliata nel corso degli anni che ci sono persone che svolgono dei veri e propri tour per visitare questi palazzetti. Ma quali sono i palazzetti più affascinanti d'Europa? Eccoli!

Italia

Come non partire dal nostro Paese. In Italia non ci sono tantissimi palazzetti di gran livello, ma alcune di esse meritano sicuramente una menzione. In particolar modo, Milano con il Mediolanum forum, Roma con il Palazzetto dello Sport e Pesaro con l’Adriatic Arena, rappresentano sicuramente degli esempi di strutture molto interessanti. Il palazzetto milanese ha ospitato persino una pre-season di NBA (tra Olimpia e Boston Celtics), nel 2012. Gli amanti di questo sport non possono fare altro che fare un pensierino se si trovano in visita in Italia.

Germania

Un altro Paese che merita di esse menzionato è la Germania. I tifosi teutonici possono godere di alcuni palazzetti di altissimo livello. In primis la Mercedes-Benz Arena di Berlino: struttura inaugurata nel 2008 e teatro di match importantissimi (tra cui la Final Four di EuroLeague). Disponibili circa 16 mila posti a sedere. Altro palazzetto da citare è la Lanxess Arena, di Colonia. Una struttura che risale al 1998 e che ha visto la nostra nazionale battere gli Stati Uniti, nel 2004, nelle fasi di preparazione delle Olimpiadi di Atene. Ha una capienza di 19,500 spettatori ed è dotata di una vetrata esterna molto particolare.

Russia e Spagna

In Russia e Spagna è possibile visitare alcuni palazzetti altrettanto affascinanti. A Mosca è presente la Megasport Arena, inaugurata nel 2006, oggi è una delle strutture più importanti in Europa. È sede del CSKA Mosca e può ospitare fino a circa 13 mila spettatori. In passato ha ospitato diverse gare di Eurolega, nonché la Final Four di Champions League. Davvero magnifica. In Spagna, invece, da citare il Palacio de Deportes di Madrid, ovviamente sede del Real Madrid. Ha una capienza di circa 15,500 spettatori. La struttura principale risale addirittura agli anni Sessanta: è stata sottoposto ad una ricostruzione a causa di un incendio, alla fine degli anni Novanta e terminata nel 2001. La stessa ha visto il coinvolgimento di diversi architetti di fama internazionale.

Repubblica Ceca

Chiudiamo con un palazzetto davvero magnifico, ovvero l’O2 Arena di Praga. Una struttura che è stata inaugurata nel 2004 e che caratterizza un Paese che ha vinto tanto in questo sport. Oltre i 17 mila posti a sedere, l’O2 Arena ha ospitato l’Eurobasket femminile e l’Eurolega. Splendidi i bar di lusso e i vari ristoranti di livello presenti all’interno della struttura stessa. Assolutamente da visitare.