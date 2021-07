Una bellissima Italia non basta: Mills e l’Australia la spuntano nel finale

Dopo la vittoria all’esordio con la Germania, gli uomini di coach Sacchetti fronteggiano l’Australia. Nel match di apertura Patty Mills e compagni hanno avuto la meglio per 84-67 sulla Nigeria, dunque per gli azzurri si prospetta una sfida in salita.

Italia 83–86 Australia

(25-25, 20-19, 17-21, 21-21)

Palla a due conquistata dai Boomers, ma primi punti per noi con Simone Fontecchio. I minuti iniziali vedono subito un acceso batti e ribatti, con Tonut che risponde alle giocate di Mills. I primi a prendere più di un possesso di vantaggio sono gli australiani, che a metà del quarto di apertura mettono a segno la tripla del 9-13 con Thybulle. I nostri avversari ritoccano, sempre grazie al loro numero 10, il massimo vantaggio portandosi sul 15-21 e costringendo Sacchetti ad usare il primo time-out. Si torna sul parquet ed in breve tempo Ricci riagguanta il pareggio a quota 23 con una tripla. La prima frazione di gioco si conclude sul 25-25. Il secondo quarto si apre con 5 punti consecutivi di Nico Mannion che significano massimo vantaggio Italia sul 30-25. Massimo vantaggio ben presto ritoccato con Fontecchio che fa +6: 38-32 a metà del periodo. Lo straordinario lavoro di Vitali e Pajola per limitare Mills non è sufficiente a fermare gli australiani che, trascinati in questa fase da Ingles, si rifanno sotto fino al 38-37. Ai 4 consecutivi di Polonara risponde Dellavedova, e alla fine si va alla pausa lunga con il tabellone luminoso che recita Italia 45-44 Australia.

Al rientro sul parquet l’Italia infila un nuovo mini-parziale di 5-0, portandosi sul 50-44. I Boomers però, approfittando di un lieve calo di intensità della nostra difesa, ci riacciuffano a quota 52 e rimettono il naso davanti costringendo Sacchetti a fermare il gioco sul 52-56. Polonara ci tiene in vita con una tripla che apre un parziale di 8-3 con cui gli azzurri si riportano sul 60-61. La partita continua ad essere estremamente equilibrata, ed il terzo quarto si chiude sul 62-65. Si torna in campo, e Vitali ancora una volta riporta tutto in equilibrio a quota 65. I nostri avversari crescono progressivamente di qualità, ma noi siamo molto bravi a contenere i danni. A metà dell’ultima frazione tutto è ancora aperto: 67-71. Una tripla di Landale segna il massimo vantaggio per i Boomers: +8 sul 67-75. Time-out chiamato prontamente da Sacchetti, gioco da 4 punti di Fontecchio, 71-75 e partita ancora una volta in discussione. Altra tripla, stavolta di Ingles, ed è 73-80, con conseguente nuovo minuto chiamato dal nostro coach. Mannion prova a forzare dall’arco ma non è fortunato. Dall’altra parte airball clamoroso di Ingles, a cui segue un 2/2 di Tonut che vale il 75-80. Mills sbaglia, rimbalzo di Polonara e Mannion fa -3: 77-80. Botta e risposta spettacolare: Mills segna, Mannion ribatte e mantiene il possesso di distacco: 79-82. 2/2 ai liberi per Thybulle, +5 Australia e ultimo time-out usato dagli azzurri. Si rientra in campo e Mannion ne infila subito altri due. Nella metà-campo opposta Mills non commette errori dalla lunetta, ma un coast to coast di un Mannion on fire ci riporta a -3: 83-86 e possesso Australia con 4.3 secondi da giocare. Pajola non riesce a fermare il tempo, e per gli azzurri arriva la prima sconfitta olimpica. Una sconfitta decisamente onorevole, che non compromette il cammino dell’Italia e che arriva al termine di una partita sempre aperta contro una delle formazioni favorite per una medaglia.

Italia: Spissu, Mannion 21, Tonut 8, Gallinari 5, Melli, Fontecchio 22, Tessitori NE, Ricci 7, Moraschini 2, Vitali 6, Polonara 12, Pajola.

Australia: Goulding, Mills 16, Green, Ingles 14, Dellavedova 2, Sobey, Thybulle 7, Exum, Baynes 14, Landale 18, Reath NE, Kay 15.

Foto: FIBA