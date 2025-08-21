Una BRUTTISSIMA Italia perde male contro la Lettonia al Torneo dell’Acropoli

Lettonia – Italia 83-68

(25-16; 17-17; 24-16; 17-19)

L’Italia ha subito una battuta d’arresto nell’amichevole contro la Lettonia, disputata all’OAKA di Atene per il Torneo dell’Acropoli. Il match si è chiuso con il punteggio di 83-68 in favore dei baltici, che hanno mostrato una prestazione solida e concreta sotto canestro.

Prestazioni chiave della Lettonia

La squadra guidata dai talenti della NBA ha trovato grande contributo da parte dei propri giocatori di punta. Kristaps Porzingis ha chiuso con 12 punti e 8 rimbalzi, confermando la sua presenza dominante nel pitturato. Smits e Kurucs hanno segnato 13 punti a testa, mentre Davis Bertans ha aggiunto 12 punti, contribuendo a mantenere la Lettonia sempre avanti nel punteggio.

Italia sotto tono da tre

L’Italia ha faticato enormemente nel tiro da tre punti, chiudendo con un deludente 2 su 17 dall’arco, un dato che ha pesato sull’esito della partita. Nonostante qualche buona giocata individuale – soprattutto di Spagnolo a “babbo morto” – e tentativi di rimonta, la squadra azzurra non è riuscita a tenere il passo dei lettoni, evidenziando la necessità di migliorare la precisione nei tiri esterni.

Domani contro la Grecia di Giannis Antetokounmpo

L’Italbasket avrà subito l’occasione per rifarsi domani contro la Grecia, guidata dalla stella NBA Giannis Antetokounmpo. Questo sarà l’ultimo test amichevole prima dell’inizio di EuroBasket 2025 a Cipro, e rappresenta una tappa cruciale per valutare la condizione fisica e tattica della squadra azzurra. 0 minuti contro i lettoni per Gallinari, che quasi certamente giocherà domani contro gli ellenici.

Prospettive per l’Italbasket

Questa sconfitta contro la Lettonia rappresenta un campanello d’allarme in vista delle competizioni ufficiali. L’Italia dovrà lavorare sulla fluidità offensiva e sulla capacità di sfruttare le opportunità da tre punti, oltre a consolidare la difesa contro giocatori fisicamente dominanti come Porzingis e Antetokounmpo.

Italia: Spagnolo 17, Diouf 14, Fontecchio 9.

Lettonia: Smits 13, Kurucs 13, Porzingis 12, Bertans Dav. 12.

QUI le stats complete del match.