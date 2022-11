Una notte LEGGENDARIA per Joel Embiid contro gli Utah Jazz

I Philadelphia 76ers hanno avuto un inizio molto difficile in questa stagione, ma il loro record non è così male come potrebbe essere perché hanno Joel Embiid tra le loro fila. I Sixers hanno conseguito una grande vittoria questa notte contro una delle migliori squadre della NBA in questa stagione, ovvero gli Utah Jazz, ed è stato Embiid a mettersi la squadra sulle spalle portandoli alla vittoria.

Secondo il profilo Twitter StatMuse, Embiid è diventato il primo giocatore nella storia della NBA a mettere a referto almeno 50 punti, 10 rimbalzi, 5 assist e 5 stoppate.

Joel Embiid is the first player in NBA history with 50 PTS

10 REB

5 AST

5 BLK in a game. pic.twitter.com/SisDeid3fc — StatMuse (@statmuse) November 14, 2022

Le statistiche finali di Joel Embiid: 59 punti, 11 rimbalzi, 8 assist e 7 stoppate, tirando con il 68% dal campo. Anche quei numeri non sono mai stati fatti prima nella storia del campionato.

Embiid with one of the greatest performances in NBA history. 59 PTS

11 REB

8 AST

7 BLK No one has ever put up those numbers before. pic.twitter.com/4KkAd5KHfS — StatMuse (@statmuse) November 14, 2022

Non solo, Embiid ha superato l’intera formazione di partenza dei Jazz per numero di punti segnati, 59 a 53. È stata la seconda partita mostruosa consecutiva di Embiid con sabato che ha chiuso con 42 punti, 10 rimbalzi, 6 assist, 2 palle rubate e 2 stoppate in un’altra grande vittoria sugli Atlanta Hawks.

Chissà se il camerunense con cittadinanza francese e americana riuscirà mai a fare di meglio. Di certo abbiamo assistito a una serata incredibile, difficilmente ripetibile.

