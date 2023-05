Una nuova era per il basket italiano

Il panorama cestistico italiano sta vivendo il suo rinascimento in piena regola e sta facendo esplodere un’ondata senza precedenti di talenti. La scena del basket italiano sta esplodendo in termini di competitività sia a livello domestico che nel panorama internazionale.

Le nuove, promettenti, stelle dei canestri italiani

Il basket italiano ha attraversato un periodo di stagnazione nel recente passato. Oggi questo periodo buio sembra essere solo un brutto ricordo del passato e che una nuova era stia venendo alla luce. Tanti sono infatti i nuovi talenti emergenti e con situazioni strutturali riviste, il basket italiano sta rivendicando la sua gloria. I vivai stanno letteralmente sfornando tantissime stelle, dal nord al sud dello stivale e molti di loro si stanno distinguendo per le loro eccezionali prestazioni. Leonardo Menalo, ad esempio, pur essendo di nazionalità croata (ha partecipato con la sua nazionale U20 agli Europei di categoria), Matteo Spagnolo (cresciuto con l’Aurora Brindisi, Mens Sana Mesagne e Stella Azzurra Roma) sono solo due dei giovanissimi atleti che negli ultimi tempi si sono distinti con le loro prodezze e che hanno contribuito a rendere il futuro del basket italiano molto promettente. La loro storia cestistica, per quanto breve data la loro giovane età, è destinata a far parlare e questo lo dimostra anche il fatto che si siano fatti conoscere a livello internazionale. Gli italiani del basket quindi stanno dimostrando di saper competere a tutti i livelli e soprattutto di essere pronti a tornare alla gloria.

Uno dei motivi a guida di questa rinascita è senza dubbio la ristrutturazione della Lega Basket Serie A, la massima serie del campionato italiano che, proprio negli ultimi anni, ha subito importanti cambiamenti. In primis ha implementato tantissime iniziative volte ad aumentare il livello di competitività. Tra questi un sistema di promozione e retrocessione più equo e la costituzione di una lega giovanile. Tutte queste riforme hanno di fatto giovato all’ambiente perché hanno permesso a tutte le squadre di competere ad alti livelli.

L’impegno dei club

A rendere possibile questa transizione dal passato è stato anche l’impegno costante dei club che hanno saputo affiancare ai talenti più giovani ed acerbi, dei veterani esperti. Si investe pesantemente nella formazione dei giovani con l’obiettivo principale di alzare il livello dello sport su tutti i campi nazionali. I frutti di questi cambiamenti già si intravedono e l’Italia si sta affermando con forza nel panorama europeo. Questo ha fatto in modo che sempre più persone si stiano avvicinando a questo sport, come atleti ma anche come tifosi. Il paragone con sport come il calcio è ancora duro ma la differenza di seguito tra i due sport sta pian piano diminuendo e questo lo dimostra il fatto che sono sempre più gli utenti che puntano sulle squadre italiane.

Questo risveglio ha un pesante impatto sul panorama nazionale perché ha, di fatto, portato una grande partecipazione al gioco sia livello giovanile che a livello professionale. Inoltre ha contribuito a rafforzare l’immagine del nostro Bel Paese anche all’estero. Con più talenti giovani e più competitività, l’Italia ha tutte le carte in regola per diventare una forza dominante a livello europeo e, forse, anche mondiale. Se non vuoi rimanere indietro con gli aggiornamenti, ti consiglio di consultare la migliore piattaforma di sport online in circolazione che è riconosciuta a livello internazionale, con un brand di fiducia, dove potrai seguire le statistiche ed i risultati dei vari match della tua squadra di basket preferita e non solo, potrai anche puntare le tue scommesse.

conclusione

Come avrai potuto intuire, questo è il momento d’oro del basket italiano. Una nuova era che porta con sé numerosi cambiamenti e tanti investimenti che hanno già iniziato a dare i loro frutti. Puntare sui giovani è di certo una mossa vincente ma anche rivedere ormai standard obsoleti delle leghe sembra essere un’ottima idea di rinascita. La ristrutturazione della Lega Serie A ed i giovani promettenti talenti nascenti, insieme all’impulso dei vari club stanno contribuendo a riscrivere la storia del basket in Italia al punto da renderci fieri ed autorevoli anche a livello internazionale. Certo, questo genere di cambiamenti non si verifica in una notte e non si ottiene esprimendo un desiderio. Siamo certi che non sarà facile imporsi in campi che da sempre fanno la differenza. Le basi per il cambiamento e per questa nuova rinascita sono però state poste e con ottime prospettive di crescita. Lo dimostrano anche i numeri di tifosi che ogni giorno si avvicinano a questo sport simbolo di come il talento, la perseveranza e la determinazione, siano gli ingredienti migliori per fare bene. I giorni migliori del nostro basket devono ancora venire e, siamo certi, che l’Italia riuscirà ad imporsi in campi internazionali perché i nostri giovani talenti oggi ci danno la speranza di crederci.