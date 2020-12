Una solida Milano passa ad Istanbul

Fenerbahce Beko Istanbul-Ax Armani Exchange Milano 71-79

(25-26, 10-18, 13-24, 23-11)

Torna alla vittoria in Eurolega l’Olimpia Milano che riscatta il ko di Barcellona con una prova solida alla Ulker Sports Arena e porta il proprio record sul 9-5. Quattro giocatori in doppia cifra per l’Olimpia con coach Messina che ha potuto dosare le forze in vista dell’imminente match contro l’Efes, ancora ad Istanbul.

Alte percentuali in avvio da ambo le parti, Leday segna due delle prime quattro bombe di Milano (3/4) ed Olimpia che va subito avanti (10-14) 6′, ma il Fenerbahce non è da meno e con tre triple in fila firma il suo unico allungo della gara, 21-16 al 7′. Datome ritrova la via del canestro e riporta avanti i suoi (21-24 ), prima della bomba sulla sirena dell’ex Sassari Pierre (25-26 10′) con le due squadre che tirano con oltre il 70% dalla lunga distanza (6/8 Fener, 5/7 Milano). Ancora Datome ad aprire la seconda frazione (27-30), s’iscrive alla partita anche Punter e Milano vola sul più dieci 27-37 con i padroni di casa che continuano a perdere palloni (10 al 20′), ma riescono a limitare i danni con Barthel, 35-44 al 20′.

Al rientro dalla pausa lunga Punter firma il nuovo e decisivo allungo per Milano (41-55 22′) che difende forte e non lascia avvicinare a canestro i turchi. Shields e il rientrante Rodriguez con due 2+1 consecutivi spingono l’Olimpia al +17 (48-65 28′), ci pensa poi l’ex Datome a sigillare il risultato alla terza sirena con il buzzer beater del 48-68. Nell’ultima frazione Milano si accontenta di amministrare la gara e nonostante solo due punti realizzati in sette minuti resiste agli ultimi assalti del Fenerbahce che arriva sino al meno dodici (58-70) prima di abdicare del tutto sull’alley oop di Tarczewski e la fuga in contropiede di Punter (58-74 37′).

Fenerbahce: Hamilton 3 Brown 4 Westermann 10 Mahmutoglu 4 Biberovic, De Colo 12 Pierre 16 Barthel 13 Eddie, Muhammed, Duverioglu 6 Ulanovas 3. All.Kokoskov

Milano: Punter 13 Leday 15 Micov 7 Moraschini, Roll, Rodriguez 4 Tarczewski 5 Delaney 7 Shields 10 Brooks 2 Hines 6 Datome 10. All.Messina