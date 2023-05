Una storia assurda prima della finale di EuroCup ha fatto finire il coach di Ankara in ospedale

Questa sera, nella finalissima di EuroCup, il coach del Turk Telekom Ankara, Erdem Can, allenerà con il collare cervicale per via di un infortunio che si è procurato questa mattina. La storia, riassunta dal GM del club turco, ha davvero dell’assurdo. La finale di stasera si terrà infatti a Gran Canaria, casa del club che sfiderà Ankara per la conquista della coppa ed un pass per la prossima EuroLega. Il responsabile dell’incidente accaduto a coach Can è nientepopodimeno che l’autista del pullman che doveva portare la formazione turca al palazzetto per l’allenamento mattutino.

Secondo la ricostruzione, l’autista avrebbe prima fatto fare un “tour panoramico” alla squadra allungando la strada verso il palazzetto, poi avrebbe alzato la musica del veicolo a massimo volume. Quando l’allenatore turco si è avvicinato per chiedere di abbassarla, l’autista avrebbe infine inchiodato, facendo finire Can contro il parabrezza e procurandogli un infortunio al collo. Il coach ha poi allenato la squadra in palestra, prima di venire trasportato in ospedale in barella. Non sono chiari i motivi dietro le azioni dell’autista, ma vista la sede della finale è facile pensare si sia trattato di un tifoso del Gran Canaria davvero molto poco sportivo.

Fonte: EuroHoops