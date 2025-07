Una Virtus Bologna giovane e competitiva… con un paio di giocatori d’esperienza

La Virtus Bologna è pronta a voltare pagina con una vera e propria rivoluzione di mercato. Dopo settimane di trattative, conferme e colpi a sorpresa, la nuova squadra bianconera prende forma sotto la guida di Paolo Ronci e con il benestare tecnico di Dusko Ivanovic. L’annuncio di Carsen Edwards, capocannoniere dell’ultima EuroLega, ha infiammato i tifosi e alimentato nuove file per gli abbonamenti.

Ma il lavoro dietro le quinte non si è fermato. In attesa dell’ufficialità, anche Saliou Niang sembra destinato a vestire la maglia della Segafredo. Il classe 2004, attualmente impegnato nella Summer League dopo la chiamata al secondo giro del Draft NBA, ha già trovato un’intesa con il club di via dell’Arcoveggio. Per lui si tratterebbe di un ritorno a Bologna, dopo l’esperienza a Trento.

Virtus Bologna 2025: il roster prende forma

Con la chiusura del capitolo Gabriele Procida (ora diretto al Real Madrid), la Virtus ha puntato decisa su profili alternativi e strategicamente mirati. Ecco la squadra, giocatore per giocatore:

Esterni: Hackett, Pajola, Taylor, Morgan, Vildoza, Edwards

Ali/Pivot: Akele, Diouf (in Summer League con gli Spurs), Derrick Alston Jr., Smailagic

In arrivo: Saliou Niang, Abramo Canka, Karim Jallow

Giovani: Accorsi già aggregato alla prima squadra

Si parla inoltre di un possibile innesto d’esperienza come Rokas Giedraitis, pupillo di Ivanovic, e della ricerca di un centro fisico che possa alternarsi con Momo Diouf, l’unico pivot puro al momento.

Virtus Bologna: un mix tra giovani talenti e solidità

Il presidente Massimo Zanetti l’aveva annunciato: “Una Virtus giovane ma competitiva”. La società ha risposto con un mix di prospetti futuribili, come Canka e Niang, e giocatori affermati come Edwards e Jallow. L’obiettivo è chiaro: confermarsi al vertice della Serie A e restare protagonisti anche in campo europeo.