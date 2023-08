Un’altra clamorosa aggiunta per le Bahamas: Eric Gordon

Qualche giorno fa vi avevamo raccontato del roster delle Bahamas per le Qualificazioni Olimpiche di quest’estate. Una squadra mai così competitiva, con ben tre giocatori NBA: DeAndre Ayton, Buddy Hield e Kai Jones. Potete ora aggiungerne un quarto, visto che Eric Gordon è stato autorizzato a giocare con le Bahamas.

Gordon è nato a Indianapolis, ma sua madre è bahamense. L’attuale guardia dei Phoenix Suns in passato ha indossato la maglia di Team USA, in occasione del Mondiale 2010 vinto in Turchia. Si tratta di una deroga alle regole FIBA che permette, previo consenso della Federazione “di origine”, di cambiare Nazionale in particolari condizioni.

Nelle scorse ore gli USA e la FIBA hanno dato il proprio consenso, e così Eric Gordon potrà disputare le partite estive con le Bahamas, che a questo punto sognano una clamorosa prima qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

It’s been a long time coming…and NOW it’s official.

Eric Gordon becomes the latest roster addition to Team Bahamas.

USA Basketball granted Gordon’s release and FIBA approved his change of country representation due to Article 22 of its Internal Regulations.

Article 22… pic.twitter.com/J5Jm059bn3

