Un’altra mega trade in arrivo? Passi avanti per i trasferimenti di Kevin Durant e Jimmy Butler

Giorni di fuoco per il mercato NBA.

Dopo la trade che ha mosso Luka Doncic e Anthony Davis, altre superstar potrebbero cambiare aria nelle prossime ore. Parliamo di Kevin Durant e Jimmy Butler, fra i giocatori più chiacchierati delle ultime settimane.

Butler ormai da tempo è ai ferri corti con la dirigenza dei Miami Heat mentre KD è sempre più convinto che Phoenix non sia la squadra giusta per dare l’ultimo assalto al titolo NBA. Sembra che nelle ultime ore ci siano stati notevoli passi in avanti per accontentare i due. Butler finirebbe ai Suns, Durant ritornerebbe a Golden State, Miami acquisirebbe scelte e spazio salariale per avviare un nuovo ciclo.

Mosse che fino a qualche giorno fa sarebbero parse improbabili ma ora, dopo il passaggio di Doncic ai Los Angeles Lakers, non sembra esserci più una operazione di mercato impossibile in NBA. Occhio anche ai Milwaukee Bucks che hanno liberato spazio salariale cedendo Khris Middleton in cambio di Kyle Kuzma.

Fonte: The Stein Line