Un’altra stellina lascia l’Italia: Momo Faye diretto in Francia

Mohamed Faye si appresta a lasciare l’Italia per cimentarsi con l’EuroLega. Per lui in arrivo la firma con il Paris Basketball.

La notizia era nell’aria già durante la scorsa stagione. Il rendimento del centro classe 2005 ha attirato l’attenzione di molti club europei e anche di diverse squadre NBA. I tryout svolti oltre Oceano sono stati molto buoni ma Faye si è comunque ritirato dal Draft, dove era proiettato a fine secondo giro, per potersi re-inserire il prossimo anno. Nel suo futuro ci sarà l’EuroLega: in arrivo la firma con il Paris Basketball che verserà 300.000 euro di buyout nelle casse di Reggio Emilia.

Il club biancorosso ha già salutato ufficialmente Faye, ora si aspetta l’annuncio da parte del club transalpino. Faye dunque giocherà in EL ma non lo farà con una squadra italiana. La stagione da oltre 10 punti di media in LBA non è bastata per convincere Milano o Bologna, nonostante lo status di “atleta di formazione italiana” acquisito al termine della scorsa stagione. In questi anni, va sottolineato, la UnaHotels ha coraggiosamente speso per lui un posto da straniero, così come farà ora Parigi con il coach italiano Francesco Tabellini.

Faye, infatti, è arrivato in Italia nel 2021, scovato direttamente in Senegal dagli scout di Reggio Emilia. In patria aveva iniziato a giochicchiare soltanto da qualche anno, in biancorosso è cresciuto in maniera esponenziale nel giro di pochissimo tempo. Su di lui c’era anche il Maccabi Tel-Aviv del neo general manager Claudio Coldebella che negli ultimi anni ha visto Faye crescere in maglia biancorossa. Alla fine però le maggiori possibilità di minutaggio e l’incertezza dovuta alla situazione geopolitica in Israele hanno convinto il ragazzo senegalese e il suo entourage a scegliere Parigi.