Un’altra tragedia in NCAA: Terrence Clarke muore in incidente stradale

Nel giro di un mese, la NCAA si vede tragicamente costretta a piangere due giocatori. Poche settimane fa era morto Oscar Frayer, giocatore di Gran Canyon, in un incidente stradale. E sempre un incidente stradale, a Los Angeles, si è ora portato via anche Terrence Clarke, guardia in uscita da Kentucky proiettata verso il Draft NBA 2021.

Clarke aveva firmato da pochi giorni un contratto con l’agenzia Klutch Sports, quella che si occupa di campioni come LeBron James ed Anthony Davis. Nei vari Mock Draft, gli esperti prevedevano per Clarke una scelta nel secondo turno al Draft. Nell’unica stagione al college con Kentucky, il freshman ha segnato 9.6 punti di media con 2.6 rimbalzi e 2.0 assist. Terrence Clarke aveva solo 19 anni ed era in compagnia di un altro giocatore dei Wildcats, BJ Boston. Quest’ultimo fortunatamente sembra fosse a bordo di un’altra macchina.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.