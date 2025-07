Under 20 Campione d’Europa, Petrucci: “I club siano più coraggiosi, date spazio a questi ragazzi”

Anche il presidente della FIP, Gianni Petrucci, ha commentato la vittoria dell’Under 20 agli Europei.

“Questa è una squadra che ci ha fatto innamorare strada facendo e andando oltre i limiti e la sfortuna. Complimenti a coach Rossi e a tutto lo staff per un risultato straordinario che mancava dal 2013. Anche il Ministro Abodi mi ha chiamato per complimentarsi con questi ragazzi”, ha detto il presidente federale nel comunicato ufficiale sul successo rilasciato dalla Federbasket.

Petrucci poi ha commentato anche con un’intervista a Il Corriere dello Sport.

Un risultato straordinario ma ci credevamo tanto, nonostante gli infortuni. Il giusto premio per questi ragazzi straordinari e per l’allenatore Alessandro Rossi. Ora però non bisogna limitarsi alla festa, questi giovani devono completare la loro formazione giocando, devono avere spazio. I club devono avere più coraggio perché la materia prima c’è. Dopo il bronzo della femminile e questa splendida vittoria, la passa passa a Pozzecco e alla Nazionale maggiore. Non voglio mettere pressione ma chiedo un grande risultato agli Europei.