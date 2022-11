USA superati dalla Spagna nel ranking, su Twitter la Federazione se la ride

USA Basketball, il profilo Twitter della Federazione cestistica americana, non ha preso di buon grado il nuovo ranking FIBA che vede per la prima volta Team USA superato dalla Spagna. La Roja si è piazzata al primo posto grazie alla vittoria di EuroBasket e alle deludenti prestazioni degli statunitensi, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo ma eliminati in semifinale (coi giocatori di G-League) all’Americas Cup.

Il tweet di USA Basketball recita un conciso quanto esplicativo: “LOL. Questa è bella”. Un commento piccato al sorpasso spagnolo, in attesa che le due squadre possano forse incontrarsi al Mondiale 2023, torneo per il quale si sono entrambe qualificate nei giorni scorsi.