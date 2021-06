Usman Garuba abbatte Valencia e il Real Madrid raggiunge la finale di Liga

Il Real Madrid è la prima finalista di Liga ACB. I Blancos hanno sconfitto in Gara-3 Valencia, vincendo la serie 2-1. In finale affronteranno la vincente della sfida tra Barcellona e Tenerife: la gara decisiva si disputerà domani, con la serie sull’1-1. In Gara-3 il Real Madrid, in grande emergenza lungo tutti questi Playoff, ha trovato un grandissimo contributo dal suo talentino Usman Garuba, autore di una doppia-doppia da 16 punti e 14 rimbalzi. Il centro classe 2002 ha giocato 26′, tirando anche 3/5 da oltre l’arco.

Sia i 16 punti che i 14 rimbalzi che le 3 triple sono career-high in Liga, mentre in Eurolega aveva già disputato una dominante partita ai Playoff contro l’Efes. Garuba sarà al prossimo Draft NBA dove sarà il migliore talento proveniente dall’Europa: per ora è proiettato intorno alla 15° chiamata assoluta.

La scheda scouting di Usman Garuba fatta nel 2019.

