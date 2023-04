Utah Jazz, Ettore Messina potrebbe allenare la squadra di Fontecchio?

Ettore Messina è stato confermato dal general manager Christos Stavropoulos in qualità di head coach dell’Olimpia Milano anche per la stagione 2023-2024 però tutto potrebbe cambiare qualora arrivasse una chiamata dall’NBA, magari proprio dagli Utah Jazz di Will Hardy e Simone Fontecchio.

Secondo quanto scritto da Sportando, la franchigia di Salt Lake City vuole confermare il capoallenatore che ha ben fatto nella prima metà di stagione, permettendo a Lauri Markkanen di vincere il premio di Most Improved Player ma al suo fianco vorrebbero cambiare gli assistant coach. Hardy ed Ettore Messina hanno lavorato insieme sotto Gregg Popovich ai San Antonio Spurs e magari lo faranno anche per gli Utah Jazz…

Al momento è solo un’ipotesi, nulla di concreta. E rimarrà tutto così fino alla fine della deludente stagione sportiva meneghina perché bisogna provare a salvarla con la vittoria dello Scudetto numero 30.

Stiamo a vedere come evolveranno le cose nelle prossime settimane. Un’ipotesi di addio a Milano obbligherebbe l’Olimpia a cercare sul mercato un coach almeno del suo livello e non ce ne sono molti. Ergin Ataman ha deciso di firmare in Grecia al Panathinaikos, anche se potenzialmente c’è sempre quel Pablo Laso di sfondo…

