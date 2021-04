La carriera post-NBA di Dwyane Wade è stata a dir poco interessante. Da momenti esilaranti e memorabili trasformati in meme, al suo sempre presente senso dello stile, al suo nuovo ruolo nei media NBA. Wade si è adattato bene alla vita senza la palla in mano. La scorsa settimana ha fatto notizia quando è stato annunciato che aveva acquistato una quota di minoranza degli Utah Jazz, leader della Western Conference.

Tuttavia, il potere del front office di Wade dovrà rimanere estremamente limitato. Secondo le regole dell’NBA, Wade non potrà in alcun modo impegnarsi in nessun tipo di operazione cestistica per gli Utah Jazz a causa del suo ruolo come analista, come riferito da Marc Stein del New York Times.

As with fellow Turner analysts Shaquille O'Neal (Kings) and Grant Hill (Hawks) in their ownership roles, Wade is subject to the same league rules that preclude him from participating in Utah's basketball operations — including the recruitment of free agents — if he stays in TV.

— Marc Stein (@TheSteinLine) April 18, 2021