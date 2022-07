Utah smobilita? Donovan Mitchell in vendita, Patrick Beverley tuona sui social

Gli Utah Jazz sembrano aver avviato una massiccia opera di ricostruzione, smantellando il nucleo storico degli ultimi anni per rivoluzionare il roster con prospettiva sui prossimi anni.

La trade che ha portato Rudy Gobert ai Minnesota Timbwerwolves va intesa in questo modo, visto che in cambia sono arrivati Malik Beasley, Patrick Beverley, Jarred Vanderbilt, Leandro Bolmaro e Walker Kessler ma soprattutto un corposo pacchetto di scelte (2023, 2025 e 2027 di completamente non protette, 2029 protetta in top-5 e possibilità di scambiare anche quella del 2026).

Adesso si stanno rincorrendo le voci di un addio di Donovan Mitchell, l’altro pezzo pregiatissimo del roster dello scorso anno dei Jazz. Utah è disponibile ad ascoltare offerte e su di lui si stanno muovendo Miami e New York.

Gli Heat sono a caccia di una star per fare il decisivo balzo in avanti verso il titolo e monitorano la situazione Mitchell oltre a quella Durant. Pat Riley si sta convincendo del fatto che Tyler Herro e/o Duncan Robinson dovranno essere sacrificati per ottenere un giocatori alto livello ed entrambi sono profili graditi a Utah. I Knicks vorrebbero sbarazzarsi di Evan Fournier e Derrick Rose, asset che non piacciono ai Jazz ma che probabilmente per motivi salariali dovranno rientrare nell’eventuale trade. Molto più gradito RJ Barrett (che al momento NY sta provando a preservare), oltre ai vari Cam Reddish, Obi Toppin, Immanuel Quickley e Quentin Grimes.

In ogni caso operazioni del genere indebolirebbero nell’immediato la squadra. Una prospettiva che non piace a Patrick Beverley, arrivato qualche settimana nella trade per Gobert. L’ex Rockets ha chiesto chiarezza nel corso di una diretta sul suo profilo Instagram: “Utah, vuoi provare a competere o vuoi tankare? Fatemi sapere se devo impegnarmi per voi o se devo andarmene da un’altra parte”. Messaggio chiaro da parte di Beverley: una eventuale partenza di Mitchell lo porterebbe a chiedere di cambiare maglia.

Sounds like Pat Bev is waiting for the Utah Jazz to decide which direction their franchise is going.

“Utah ya’ll tryna win or ya’ll tryna tank, let me know… We gon take Utah all the way, or Utah gon say they don’t need me and we can go somewhere else?” pic.twitter.com/MHe6c5Nv7t

— Joey Linn (@joeylinn_) July 12, 2022