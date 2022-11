Utah vince ed è prima a Ovest: 12 minuti in campo per Fontecchio

Simone Fontecchio sta trovando abbastanza spazio negli Utah Jazz con Rudy Gay fuori per infortunio. Questa notte ha giocato una dozzina di minuti in casa dei Portland Trail Blazers e ha segnato una bomba quasi sulla sirena del primo quarto. Qui di seguito trovate il video dell’unico canestro del ragazzo ex Virtus Bologna e Olimpia Milano:

Fontecchio non ha però vissuto un’ottima serata al tiro con Utah perché ha chiuso 1 su 5 e soprattutto ha sbagliato 3 delle 4 triple tentate. Percentuali non da lui ma ogni tanto capita anche ai migliori di avere dei passaggi a vuoto.

I Jazz sono comunque riusciti a vincere grazie a uno straripante – ancora una volta – Lauri Markkanen, autore di 23 punti e 10 rimbalzi, doppia doppia di un certo peso dopo aver scritto il proprio career high di punti. I migliori marcatori del match però sono stati Jordan Clarkson e Malik Beasley con 28 e 29 punti a testa. Con questo successo la franchigia di Salt Lake City è tornata nuovamente in testa alla Western Conference.

Will Hardy, coach degli Utah Jazz, sta dimostrando di avere molta fiducia nei confronti del classe 1995 che si sta confermando un giocatore solido. Al momento lo stanno sfruttando come tiratore, non solo però sugli scarichi, Simone spesso si crea conclusioni del palleggio, come nel caso della tripla che avete visto nel video qui sopra.

