Vacanze in Italia, a Capri c’è anche LeBron James con la famiglia

Un’altra superstar NBA ha scelto l’Italia come meta delle proprie vacanze. LeBron James è in questi giorni a Capri, sulla Costiera Amalfitana, insieme alla moglie Savannah e alla famiglia. Il Re è stato fotografato e ripreso al porto di Capri, mentre tornava sul proprio lussuoso yacht dopo cena. Per LeBron sono stati addirittura intonati cori da stadio, ai quali lui, salendo sull’imbarcazione, ha risposto incitando la folla.

LeBron James è un grande amante dell’Italia come meta per le vacanze, visto che anche in passato aveva speso qualche settimana estiva sulle nostre coste. Non è comunque l’unico, visto che nell’ultimo mese sono stati qui anche Devin Booker, Dwyane Wade e Magic Johnson, tra gli altri.

La stella dei Lakers è a bordo di uno yacht chiamato Cyan, lungo 42 metri e noleggiato nelle scorse settimane anche da Bono degli U2. Il costo dell’imbarcazione si aggira intorno ai 175.000 dollari alla settimana.