Valencia farà un reclamo all’EuroLega per il comportamento dei tifosi del Maccabi Tel Aviv

Il Maccabi Tel Aviv ha vinto il match di questa sera contro Valencia, nel 17° turno di EuroLega. Un successo destinato però a portarsi dietro varie polemiche per via del comportamento dei tifosi del Maccabi nei confronti di coach Pedro Martinez, preso di mira per tutta la gara con cori offensivi. Dopo la partita Valencia ha pubblicato un comunicato stampa per denunciare l’accaduto, promettendo di fare reclamo presso l’EuroLega per “insulti razzisti e abusi verbali” verso l’allenatore e il club, impedendo tra l’altro a Martinez di tenere la consueta intervista a bordocampo dopo la sirena finale.

📰 Cas 👉 Comunicado oficial: Partido en Jerusalem Valencia Basket, que ha estado en comunicación con @EuroLeague durante todo el partido, presentará mañana una queja formal aportando pruebas gráficas a la competición por el comportamiento incívico de los aficionados de… pic.twitter.com/1fJKePhJSq — Valencia Basket Club (@valenciabasket) December 18, 2025

L’astio dei tifosi israeliani all’indirizzo di Pedro Martinez si spiega con le parole che il coach aveva utilizzato ormai quasi due mesi fa per criticare il ritorno del basket europeo in Israele, nonostante il conflitto in Palestina. Il coach spagnolo aveva sottolineato come non fosse cambiato nulla rispetto ai mesi scorsi che potesse giustificare un ritorno delle squadre israeliane, Maccabi e Hapoel Tel Aviv, a disputare le gare di EuroLega davanti al proprio pubblico, menzionando problemi di sicurezza e timore per i propri giocatori. Dichiarazioni non gradite ai tifosi israeliani e in particolare al patron dell’Hapoel, Ofer Yannay, il quale aveva risposto in maniera piuttosto sguaiata.

“Non sono affari miei. Tutti devono sapere l’esempio che danno come persone, come club e come tifosi. Per me non è un problema, forse è un problema loro” ha dichiarato Martinez in conferenza stampa parlando del comportamento dei fans gialloblu.