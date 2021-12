Valentina Vezzali: “Non escludo tampone ai vaccinati per eventi sportivi”

Valentina Vezzali, Sottosegretario con delega allo Sport del Governo Draghi, si è pronunciata poco fa, nel corso di un evento istituzionale all’Auditorium Parco della musica a Roma sulle ultime restrizioni che potrebbero coinvolgere anche lo sport. In particolare si parla, a partire dal periodo natalizio, di tampone necessario anche ai vaccinati (con seconda o terza dose) per accedere ad eventi culturali, sportivi o musicali. Si tratterebbe di un grosso cambiamento, visto che fino ad ora serviva solo il Green Pass, con tampone oppure con vaccino.

Secondo Vezzali, il provvedimento non sarebbe affatto da escludere e, se verrà preso, sarà solo per tutelare la salute del cittadino. Queste le parole del Sottosegretario:

Credo che il Governo stia adottando le misure necessarie per salvaguardare la salute e permettere a tutti di guardare gli eventi sportivi con la massima tranquillità. Tampone per accedere allo stadio anche per i vaccinati? Non escludo questa misura: se verrà fatta è per tutelare la salute di ogni cittadino, che è la priorità del governo.