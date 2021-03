Valentina Vezzali nuovo Sottosegretario allo Sport, Gandini: “Collaboriamo per il Recovery Plan”

“Rivolgiamo al Sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali, i migliori auguri di buon lavoro. Siamo certi che la sua esperienza nel mondo dello sport e nell’ambito politico-istituzionale porterà buoni frutti” così dichiara il Comitato 4.0 di Francesco Ghirelli, presidente Lega Pro, Umberto Gandini, presidente Lega Basket Seria A (nella foto), Pietro Basciano, presidente Lega Nazionale Pallacanestro, Massimo Righi, presidente Lega Pallavolo Serie A, Mauro Fabris, presidente Lega Pallavolo Serie A Femminile, Massimo Protani, presidente Lega Basket Femminile.

“Il Comitato 4.0 mette a disposizione la sua capacità di permeare il territorio, con 289 club presenti in 19 regioni italiane. Il nostro sport ha una straordinaria funzione sociale, pensiamo sia uno strumento utile anche nell’ottica del Recovery Plan” proseguono i presidenti. “Confidiamo in una piena sinergia e in una proficua collaborazione con il neo Sottosegretario”, concludono.

Fonte: legabasket.it

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.