Valerio Antonini annuncia di aver versato 1 milione di euro nella Trapani Shark, ma intanto JD Notae…

Un’altra giornata rovente in casa Trapani Shark: il club siciliano ha annunciato che Valerio Antonini ha versato un ulteriore milione di euro nelle casse della squadra di basket e in quella di calcio, l’FC Trapani che milita in Serie C. Nel comunicato, che sembra scritto di proprio pugno da Antonini, si punta anche il dito contro il territorio che non starebbe sostenendo adeguatamente Trapani e il suo presidente. Come ci si poteva aspettare, inoltre, il Sindaco del capoluogo siciliano, Giacomo Tranchida, non ha rilevato la gestione delle due squadre come invece aveva proposto Antonini.

Il comunicato:

La Trapani Shark e la FC TRAPANI 1905 comunicano che il Presidente Antonini ha, in queste ore, versato quasi 1 milione di Euro nelle casse dei due club, fondi necessari alla copertura dei saldi per i pagamenti richiesti per la scadenza del 16 Dicembre 2025. Pagamenti che saranno interamente completati tra oggi e lunedì 15 dicembre 2025; L’ennesima dimostrazione della forza e della credibilità di quanto sin ora costruito, ma al tempo stesso la drammatica situazione di un territorio (poche presenze al Calcio, contestazioni in essere, Istituzioni e Sponsors) che ha completamente abbandonato le due società (salvo rarissime e apprezzate eccezioni). Nei prossimi giorni, il Presidente Antonini terrà una conferenza stampa per raccontare la reale situazione alla Città e con essa trovare le soluzioni adatte a portare avanti il progetto, che evidentemente non può essere sostenuto solamente da un uomo. All’invito del Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida , che si è ben guardato dal prendersi la minima responsabilità di intervenire sulla gestione delle due società, risponderemo presente come ulteriore passo di indiscutibile ed inattaccabile apertura sulla base di quanto già proposto in tempi non sospetti, ma ribadendo con fermezza che ad oggi nessun imprenditore del territorio si è fatto vivo per manifestare il minimo interesse a partecipare o comprare le due società. STAY TUNED

Nel frattempo però proseguono i rumors. Oggi Timmy Allen è stato ufficializzato come nuovo giocatore del PAOK Salonicco, mentre il prossimo ad abbandonare la Sicilia potrebbe essere JD Notae. Secondo il giornalista Giuseppe Malaguti sull’americano, protagonista della storica vittoria a Tenerife due giorni fa, ci sarebbe il forte interesse del Partizan Belgrado. In serata Antonini ha comunque smentito queste voci, dicendo che Notae è “incedibile”. Vedremo se i prossimi giorni confermeranno le sue parole.

Foto: Trapani Shark