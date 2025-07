Valerio Antonini annuncia: Ryan Arcidiacono alla Trapani Shark

Sono anni che si parla del possibile approdo di Ryan Arcidiacono in Italia, stavolta ci siamo veramente: oggi Valerio Antonini, su X, ha anticipato la firma dell’italoamericano, 31 anni, con la Trapani Shark. Sarà quindi il sostituto di Justin Robinson che sta per andare al Paris Basketball.

Nato a Philadelphia con chiare origini italiane, Arcidiacono per anni è stato menzionato come possibile naturalizzato della nostra Nazionale senza però mai vestire l’azzurro. Dopo il titolo NCAA vinto da MVP con Villanova nel 2016, Arcidiacono ha iniziato la sua carriera NBA totalizzando 257 partite tra Chicago Bulls, New York Knicks e Portland Trail Blazers, passando anche diverso tempo in G League. Nell’ultima stagione il giocatore ha militato nei Windy City Bulls, affiliata di Chicago, disputando 24 partite con 8.3 punti di media.

“Ryan, Talento straordinario che viene per mostrare anche le sue immense qualità in Europa. Sono certo che sarà un colpo fenomenale. Viene carico a mille. Rinunciando anche a stipendi stile NBA. Per far vedere che è ancora un grande giocatore che può fare la differenza” ha scritto Antonini.