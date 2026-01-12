Valerio Antonini anticipa la FIP: “Oggi ci radieranno, ma con la giustizia ordinaria avremo giustizia”

Valerio Antonini ha di fatto anticipato di qualche ora quelli che, probabilmente, saranno i provvedimenti decisi nell’incontro tra FIP e LBA in programma oggi alle 14.30 sul caso Trapani Shark. Il patron del club siciliano, intervenuto a Radio Anch’io Sport, ha dichiarato che oggi Trapani verrà “certamente radiata” ma che la società procederà presso la giustizia ordinaria per far valere le proprie ragioni, “non la farsa che abbiamo visto nella giustizia sportiva”.

“Io credo che oggi a noi sia rimasta esclusivamente la via della giustizia ordinaria. Abbiamo perso completamente fiducia in quella sportiva, dopo aver assistito a dei procedimenti presso il Tribunale federale della Pallacanestro incredibili” ha esordito Antonini.

“Se io non avessi schierato la squadra per due partite consecutive avrei, di fatto, automaticamente autorizzato la radiazione della mia società. In questo modo, invece, sarà oggi la FIP a dover radiare la società, il che aumenterà i danni in sede giudiziale che noi chiederemo alla federazione per quello che è stato fatto. Visto che siamo assolutamente convinti che presso una giustizia ordinaria, e non la farsa che abbiamo visto nella giustizia sportiva, riusciremo ad avere giustizia. Credo che ci si renderà conto solamente dopo le sentenze sia del Consiglio di Stato, sia del TAR, sia della Commissione Tributaria, che probabilmente sono stati commessi errori clamorosi che hanno portato alla situazione attuale. Le faccio un esempio: se io non avessi mandato i 4 o 5 giocatori a giocare in Champions League contro la squadra israeliana, noi avremmo preso una multa di 600 mila euro” ha dichiarato Valerio Antonini.

Riguardo ai rimpianti, Antonini ha detto che se tornasse indietro eviterebbe di entrare nel business dello sport. “Porteremo avanti questa battaglia giudiziale che per me è diventata più una battaglia di dignità legata al mio nome, alla mia famiglia. Lei sa gli eventi che sono successi in questi giorni a Trapani, con velate o non velate minacce anche alla mia famiglia. Quindi, in questo momento credo che sia giusto per me lottare per ricostruire la verità dei fatti. Certamente, quello che posso dire è che noi siamo stati molto leggeri e molto poco attenti, e di questo me ne assumo le responsabilità” le parole di Antonini.