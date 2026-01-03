Valerio Antonini, aperto anche il caso Telesud: l’ex proprietario pignora beni per 100.000€

La crisi di Telesud, emittente locale della zona di Trapani di proprietà di Valerio Antonini, non è più soltanto una questione aziendale o editoriale: è ormai diventata una vera e propria battaglia giudiziaria, con effetti pesanti su un protagonista dell’informazione sul territorio trapanese. A segnare l’ultimo, duro passaggio è l’iniziativa dell’ex editore Massimo Marino, che ha deciso di passare alle vie legali pignorando beni e somme per circa 100.000€ alla sua ex televisione, come scrive TP24.

Una mossa che Marino non nasconde né attenua, raccontandola apertamente sui social. Il pignoramento – spiega – nasce dal mancato rispetto degli accordi raggiunti davanti al giudice del lavoro dopo il suo licenziamento. Da qui la scelta di agire direttamente sui conti correnti della società, sui crediti vantati verso terzi e persino sulle attrezzature tecniche che permettono alla tv di andare in onda: telecamere, luci, computer, arredi. Marino descrive Telesud come una televisione che fino a poco tempo fa era “viva e vegeta” e che oggi, invece, versa in uno stato che lui stesso definisce “comatoso”. Parole dure, che rendono bene il clima di rottura totale con l’attuale proprietà, guidata da Antonini. Tra i due lo scontro è ormai frontale: Antonini sostiene di aver ereditato una società piena di problemi, con conti e debiti non corrispondenti a quanto rappresentato al momento dell’acquisto; Marino ribatte che tutte le criticità erano note, dichiarate e documentate, comprese le pendenze fiscali e i piani di rientro.

In mezzo a questo conflitto, però, restano soprattutto i lavoratori. Giornalisti e tecnici di Telesud attendono ancora il pagamento di diverse mensilità arretrate, comprese tredicesime e stipendi di fine 2025. Una situazione che ha portato allo stato di agitazione e all’intervento di Assostampa Trapani, che ha parlato ieri apertamente di una crisi ormai insostenibile. Negli ultimi giorni i dipendenti, rientrati dopo ferie forzate, si sono trovati senza strumenti per lavorare: accessi bloccati, redazione di fatto paralizzata, nessuna comunicazione chiara sul futuro. La proprietà ha disposto nuovi giorni di ferie, rinviando ancora una volta qualsiasi decisione ufficiale.

Sul tavolo resta anche l’ipotesi, già ventilata nei mesi scorsi, della liquidazione della società Telesud 3 Srl e della nascita di una nuova realtà “pulita”, priva di debiti, che però lascerebbe aperti enormi interrogativi sul destino dei lavoratori e sulla continuità dell’informazione locale.

Una situazione delicatissima, che coinvolge Valerio Antonini in parallelo a quanto sta accadendo sui campi di basket e calcio, con la Trapani Shark ormai sempre più vicina all’esclusione dal campionato di Serie A. La società granata non si presenterà domani a Bologna per la sfida contro la Virtus e perderà 20-0 a tavolino. Da regolamento, le verrà inflitto un ulteriore punto di penalizzazione.