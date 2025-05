Valerio Antonini ATTACCA Picchi, presidente di Tortona, dopo la mancata conferma di Gandini in LBA

Nell’incontro di oggi, l’Assemblea di LBA non è riuscita a rieleggere come presidente di Lega l’uscente Umberto Gandini, poiché non è stato raggiunto il quorum decretato dallo Statuto. Gandini, che ha alle spalle già 2 mandati da presidente, ha ottenuto 10 voti su 16: non abbastanza. Proprio questa notizia ha portato Valerio Antonini, presidente della Trapani Shark e sostenitore del dirigente uscente, ad attaccare uno dei “dissidenti”, ovvero Marco Picchi, presidente di Tortona.

Su X, Antonini ha criticato aspramente la decisione di Picchi di votare contro la conferma di Gandini, definendolo un “prenditore” del basket italiano. “Si dimettesse lui da Presidente dopo aver fatto spendere fior di soldi al Proprietario di Tortona, invece di mandare via il bravo De Raffaele e Feroncz. Patetico. SOLO PATETICO. Ci vediamo alla prossima Assemblea di Lega” ha scritto tra le altre cose il numero uno di Trapani.

Non solo: Valerio Antonini ha accusato Picchi di essere un tifoso della Fortitudo Bologna, club con il quale il presidente granata ha uno storico ben poco cordiale, scrivendo: “Ancora soffre per la sconfitta? Basta su… Riprenditi”, riferendosi alla vittoria di Trapani sulla Effe nella finale per la promozione in LBA l’anno scorso. La reazione di Antonini sarebbe dovuta, oltre alla mancata rielezione di Gandini di cui Picchi è evidentemente ritenuto responsabile, anche alla presunta richiesta di esclusione di Trapani dai Playoff in corso per via dei problemi amministrativi che hanno determinato invece per ora solo un -4 in classifica nella prossima stagione.

Giunge voce di dissapori all’interno della Lega Basket per la rielezione che sembrava scontata del Bravissimo Presidente Gandini. Fronda capitanata da un tale Marco Picchi, che scopro essere stato nominato Presidente di Tortona ma ovviamente senza portafoglio, guarda un pò… — Valerio Antonini (@ValerioAntoPres) May 30, 2025

Foto: Trapani Shark