Valerio Antonini: “Chi pensa che non andare a Bologna significa ritirare la Trapani Shark si sbaglia di grosso”

Valerio Antonini ha parlato, di nuovo: per la prima volta dopo l’ulteriore sentenza del Tribunale Federale che ha inflitto altri 3 punti di penalizzazione alla Trapani Shark. Dopo la decisione del Tribunale è arrivata la richiesta di rinvio, da parte della società siciliana, per la partita in programma questa sera a Bologna contro la Virtus. Richiesta respinta da parte della LBA e 20-0 a tavolino in favore delle V Nere in arrivo, con Trapani che riceverà da regolamento un altro punto di penalità (-9 in totale da domani). Sempre da regolamento, se dovesse ricapitare che Trapani darà forfait per una partita di campionato, la squadra verrà estromessa dal torneo. Nel frattempo il mercato non porta sicuramente notizie confortanti: Jordan Ford è ufficiale al Bahcesehir, Paul Eboua andrà all’ASVEL in prestito da Milano per 6 mesi, John Petrucelli ha un accordo col Galatasaray e la FIBA ha dato il suo ok per il trasferimento di Amar Alibegovic a Granada.

Nonostante questo, Antonini continua sulla propria linea e respinge qualsiasi ipotesi di ritiro della squadra, cosa che lui stesso aveva minacciato il giorno prima dell’ultima sentenza, dicendo che se non fossero stati restituiti subito i punti di penalizzazione avrebbe tolto la Shark dal campionato. “Se qualcuno pensa che non andare a Bologna significa ritirare gli Shark non ha capito assolutamente nulla. La squadra giocherà regolarmente in BCL e in casa con Trento” ha scritto tra le altre cose Antonini sul suo profilo Facebook. Nell’ennesimo post social di questa vicenda, il presidente della Trapani Shark ha ribadito di essere nel giusto e di stare subendo delle “persecuzioni”, annunciando che questa sera alle 19.30 andrà in onda sulla Rai una sua intervista esclusiva sulla vicenda. Antonini ha scritto che i comunicati usciti nelle ultime settimane “gli fanno venire il vomito” ed è tutto “frutto di odio che la politica e lo sport sanno tirare fuori verso chi, oltretutto, per anni ha speso e investito una marea di soldi dove nessuno ci aveva mai investito nulla, in una città che ha saputo solamente distruggere e non proteggere”.

Dopo il no show di oggi, Trapani dovrebbe (condizionale d’obbligo in questo caso) tornare in campo martedì nel Play-in di Basketball Champions League contro l’Hapoel Holon, e poi di nuovo il prossimo weekend in campionato contro Trento al PalaShark.

Foto: Trapani Shark