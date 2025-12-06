Valerio Antonini: “Domani sera renderemo le cose molto chiare con rivelazioni importanti”

La Trapani Shark è in partenza per Treviso dopo una settimana molto difficile, fatta di voci che parlavano di possibile scomparsa del club siciliano e degli addii di Jasmin Repesa e Amar Alibegovic. Poco fa Valerio Antonini è tornato a parlare su X, dopo essere intervenuto già più di una volta sulla vicenda attaccando sempre i due tesserati che hanno deciso di abbandonare la Sicilia. Il patron granata ha annunciato che domani Trapani sarà regolarmente in campo e ne ha approfittato per dare appuntamento a domani sera, quando secondo lui verranno fatte delle rivelazioni importanti sia sul piano sportivo che politico.

“Shark in partenza per Treviso e poi Tenerife, calcio per Salerno. Che possano regalarmi gioie in un weekend che viene dopo una settimana allucinante, figlia di decisioni gravissime di alcuni tesserati (purtroppo per loro lo sono ancora) e dopo settimane di odio sputato verso il sottoscritto dalla stessa città che ho invano tentato di rilanciare dalla mediocrità in cui la politica locale l’ha portata. Poi domani sera renderemo le cose chiare, molto chiare, a tutti in città, sia sul versante sportivo che politico, con alcune rivelazioni importanti che segneranno il futuro prossimo di Trapani“ ha scritto Antonini. Appuntamento dunque a domani sera, probabilemente dopo la partita di basket, per conoscere queste rivelazioni.

Shark in partenza per Treviso e poi Tenerife, Calcio per Salerno. Che possano regalarmi gioie in un weekend che viene dopo una settimana allucinante, figlia di decisioni gravissime di alcuni tesserati ( purtroppo per loro lo sono ancora) e dopo settimane di odio sputato verso… — Valerio Antonini (@ValerioAntoPres) December 6, 2025

Foto: Trapani Shark