Valerio Antonini: “Il futuro del basket europeo è appeso a NBA Europe, l’EuroLega…”

NBA Europe è un argomento che da settimane tiene banco nel panorama del basket europeo: il probabilissimo ingresso della NBA con una propria Lega incuriosisce molti e spaventa qualcuno, soprattutto l’EuroLega. A dire la sua è intervenuto anche Valerio Antonini, ambizioso presidente della Trapani Shark che dall’anno prossimo probabilmente disputerà una competizione europea: EuroCup o Basketball Champions League.

Secondo Antonini, NBA Europe è l’unica chance di salvare il futuro del basket europeo. “Il futuro del basket buropeo è appeso alla speranza dell’ingresso dell’NBA, che possa creare un format moderno e portare idee innovative e liquidità sufficiente a poter permettere introiti che alzino livello dei giocatori in campo e qualità delle competizioni. Ne gioverebbero anche le leghe nazionali dando chance di creare bilanci sostenibili e poter avviare riforme europee per avere arene nuove e polifunzionali. L’attuale EuroLega è un format spremuto che va totalmente rivisto anche per le irrisorie risorse che vanno ai vincitori rispetto agli investimenti che si sostengono” ha scritto il presidente granata su X, aggiungendo l’hashtag #IoStoConNBA.

Foto: Trapani Shark