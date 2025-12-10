Valerio Antonini incontenibile dopo la vittoria a Tenerife: “Sto godendo come un porco”

Valerio Antonini non ha ovviamente potuto trattenere la gioia per la vittoria della sua Trapani Shark sul campo di Tenerife questa sera. Un successo impreziosito dal fatto che, in BCL, gli spagnoli non perdevano in casa dal 2021. Il presidente del club siciliano, che stra attraversando una lunga serie di controversie nelle ultime settimane e oggi ha incassato la notizia della partenza di uno dei suoi leader tecnici, ha scritto su Facebook in preda all’euforia: “Sto godendo come un porco”.

Poi Antonini si è autocensurato, partendo in un’invettiva contro varie figure (tra cui il solito Repesa, anche se non citato esplicitamente): “Quante teste di ….. , quanti traditori scappati di notte come ladri, quanti uomini piccoli, quanta gentaglia intorno a noi ….. stasera dormiranno storti. Nella mia città c’è un detto meraviglioso: PIJATEVELA …. beh il finale a sorpresa“.

Infine una sorta di conferma per Alex Latini: “Si è meritato la fiducia e può continuare ora a vele spiegate”. Si allontanano dunque le voci di una ricerca per un nuovo allenatore.

Foto: Trapani Shark