Valerio Antonini non ha apprezzato il costo dei biglietti per i tifosi di Trapani a Cremona

Il Presidente Valerio Antonini della Trapani Shark intende precisare quanto segue dopo la gara a Cremona:

“Ieri, i nostri splendidi tifosi, a Cremona, hanno pagato un biglietto dal costo molto più alto rispetto ai tifosi locali: 22 euro. Sono orgoglioso che finora i sostenitori ospiti, al Pala Shark, siano stati trattati come i nostri. D’ora in poi, sarò costretto a cambiare qualcosa, anche a tutela di chi, per seguire gli Shark, macina chilometri e chilometri. Non posso consentire che i Trapanesi Granata e tutti i nostri sostenitori siano considerati più vulnerabili di qualunque altra tifoseria”.

Fonte: ufficio stampa Trapani Shark